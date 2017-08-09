台東千名失智症患者未就醫 醫師：藥物可減緩症狀

部東醫院副院長廖益聖（右）強調，透過藥物控制將能延緩甚至治癒失智症。（黃力勉攝）

根據失智症的盛行率推估，台東可能有1500名失智症患者，但有就醫、列管的患者僅500人，多達千名潛在患者未就醫。衛生福利部台東醫院副院長廖益聖表示，失智症成因多元，不論是退化或血管性所致病，都有藥物可以控制、減緩甚至治療失智症。

根據統計，台灣65歲以上的老人，有多達5%的民眾是失智症患者，其中9成的患者居住家中，並未使用長照資源，如果根據比率推算，台東約有1500位失智症患者，但列管的個案一直都在500位上下，未就醫積極治療的患者有多達千名。

廖益聖說，失智症有分退化性、血管性及可逆性三種成因，退化性約佔5成，多數是阿茲海默症，診療後給藥能延緩退化的速度，避免快速惡化。血管性約佔3成，一般多是糖尿病、高血壓導致腦部受傷，積極治療甚至可治癒。

他強調，一般失智症患者與健忘症不同，會出現全面性的記憶衰退，許多事情事後完全想不起來，甚至家事做一半後要做什麼事完全沒有頭緒，尤其長期在家中看電視、沒有動腦的長輩，最容易罹患失智症。

部東醫院將在明天為台東唯一的「失智共同照護中心」揭幕，照護中心可以提供失智症的診斷、高風險族群分析，治療及預防等方式，協助民眾認識失智症，透過失智症篩檢，評估長輩是否有失智症的可能。

(中時)