兵推影片公布 蔡英文演說：武力不會讓中華民國屈服

國防部公布上周政軍兵推影片，總統蔡英文模擬發表告全國同胞書的畫面。國防部提供

總統蔡英文發表告全國同胞書的畫面。政府官員參加危機會議。國防部

國防部今天公布政軍兵推影片，片中有模擬敵軍來襲，總統蔡英文發表告全國同胞書的畫面。蔡總統說，武力不會讓中華民國屈服，只要台灣人團結起來，自由民主終將戰勝一切。

國防部今天在發言人臉書粉絲專頁公布長度約近4分鐘的政軍兵推影片，影片中模擬敵軍來襲、國家基礎設施遭破壞等情節。

政軍兵推第一天模擬遇到緊急狀況，正副總統車隊離開總統府，到鄰近的後備指揮部換搭雲豹甲車前進圓山指揮所，因此影片中出現蔡總統頭戴頭盔、身穿迷彩背心在雲豹甲車內的畫面。

影片中也有蔡總統身穿數位迷彩外套在指揮所內發表告全國同胞書的畫面。蔡總統表示，破壞基礎設施行為，政府一定嚴辦，為了確保國家總和戰力絕對發揮，確保所有國人生命安全及權益，請隨時注意來自政府定期發布的最新訊息。

蔡總統也向國人信心喊話，她說：「各位國人同胞，我是總統蔡英文，武力不會讓中華民國屈服，只要台灣人團結起來，自由民主終將戰勝一切，台灣人會團結一心，沒有人可以從我們的手裡，把台灣的自由民主搶走。」

今年政軍兵推從8月4日至6日舉行3天，政軍兵推由國家安全會議主導，目的在於軍事危機期間確保政軍首長安全、持續政府核心功能與運作、保護重要關鍵基礎設施。

(中時)