男騎士莫名遭暴打 目擊者PO文要大家小心

台中一名52歲江姓男子9日清晨7點多騎車經過大里竹仔坑健行路，將車停在竹興宮前，卻遭39歲何姓男子從廟內衝出把他踹倒，接著一陣拳打腳踢暴打，直到江男逃到對街倒地才罷休，誇張的行徑讓民眾驚恐地在臉書社團「大里人聊天室」留言，要大家經過那裡時小心！

江姓男子9日清晨騎車行經大里健行路竹興宮前，將車停在廟前疑似低頭找東西，沒多久，何姓男子從廟內走出來，加快腳步衝向前把江男踹倒，且繼續拳打腳踢，還拿起地上的安全帽朝江男猛K。

江男莫名其妙遭暴打，幾乎無力還手，最後逃到對街倒地，何男才罷手，轉身走進廟內，民眾發現江男受傷倒地，趕緊報案將他送醫。

目擊民眾將整個過程PO上臉書社團「大里人聊天室」，警方也循線了解狀況，經了解，何姓男子曾在附近的健東路租屋，目前已搬走，不過，平時只要有空就常在健行路竹興宮出入。

霧峰分局仁化派出所長張智凱說，經傳何男到案，何男聲稱是因江男罵他，才會打人，但這只是單方面說法。而江男因受傷仍在就醫中還無法製作筆錄，將他傷勢穩定後警方將製作再請他來做筆錄，才能釐清真相。

(中時)