男騎士莫名遭暴打 目擊者PO文要大家小心
台中一名52歲江姓男子9日清晨7點多騎車經過大里竹仔坑健行路，將車停在竹興宮前，卻遭39歲何姓男子從廟內衝出把他踹倒，接著一陣拳打腳踢暴打，直到江男逃到對街倒地才罷休，誇張的行徑讓民眾驚恐地在臉書社團「大里人聊天室」留言，要大家經過那裡時小心！
江姓男子9日清晨騎車行經大里健行路竹興宮前，將車停在廟前疑似低頭找東西，沒多久，何姓男子從廟內走出來，加快腳步衝向前把江男踹倒，且繼續拳打腳踢，還拿起地上的安全帽朝江男猛K。
江男莫名其妙遭暴打，幾乎無力還手，最後逃到對街倒地，何男才罷手，轉身走進廟內，民眾發現江男受傷倒地，趕緊報案將他送醫。
目擊民眾將整個過程PO上臉書社團「大里人聊天室」，警方也循線了解狀況，經了解，何姓男子曾在附近的健東路租屋，目前已搬走，不過，平時只要有空就常在健行路竹興宮出入。
霧峰分局仁化派出所長張智凱說，經傳何男到案，何男聲稱是因江男罵他，才會打人，但這只是單方面說法。而江男因受傷仍在就醫中還無法製作筆錄，將他傷勢穩定後警方將製作再請他來做筆錄，才能釐清真相。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。