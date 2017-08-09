世大運》競技體操麥劉湘涵期許拚出佳績

世大運競技體操測試賽，地主中華台北隊麥劉湘涵在高低槓個人單項決賽勇奪金牌。(台北世大運提供)

中華台北體操女將麥劉湘涵，進入大學後就鎖定2017年台北世大運為生涯最重要目標，即使努力過程中，曾經因為訓練時意外受傷導致胰臟破裂，熱愛體操的心支持她持續往目標邁進。如今，努力備戰的關鍵戰役就要在8月19日正式揭幕，她期許自己能拿出過去奮鬥的累積，為自己的台北世大運畫上美麗色彩。

麥劉湘涵此次測試賽展現備戰成果，她先在首日率領中華台北A隊拿下女子團體金牌，並拿下個人全能金牌，9日再戰單項決賽，她分別在高低槓獲得12.466分、平衡木13.100分，以及地板12.183分，再進帳2金1銀，測試賽個人包辦4金1銀，是表現最為耀眼的選手。

「我知道自己實力進步很多，但心態還要調整，告訴自己不要求好心切。」麥劉湘涵轉學至台師大後獲得教練翁士航傾囊相助，師徒倆相互配合，儘管過程中遭遇到許多挫折，甚至運動傷害，但他們一同面對困難，現在當然更要一同面對臺北世大運的最大挑戰。

麥劉湘涵高中時期就是頂尖好手，但心理素質一直是她需要克服的難題，翁士航就透過嚴厲的訓練態度，去磨練愛徒的心智，並逐漸收到成效，麥劉湘涵說：「我的心理比較弱，就希望教練能更嚴厲要求，這次測試賽，我感覺不再畏畏縮縮，更放得開去表現自己的動作。」

看到愛徒在測試賽的穩定表現，翁士航感到滿意，「我們三年前就鎖定這次台北世大運，一切的訓練都是為了在世大運展現最佳表現而累積，我想麥劉湘涵確實有達到要求。」他坦言，訓練過程非常艱辛，師徒彼此信任，是選手實力不斷進步的關鍵，他不忘打趣表示，「訓練堪稱受盡折磨，要感謝她的身體，撐過來了。」

「如果平衡木能穩定表現，世大運有機會拚前三名。」翁士航認為，比賽就是有運氣成分，他希望愛徒放手表現，並期許甚深，他說：「要抱持著『不要哪天讓我成功』的霸氣，因為只有二流選手，才會害怕失敗。」

女子組跳馬與地板金牌，最終由哈薩克選手拿下，跳馬由Anna Geidt以12.016分奪金，地板則由Yekaterina Chuikina以12.441分搶下金牌。

(中時電子報)