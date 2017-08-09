賴清德拜會京都市長 爭取主辦世界歷史都市聯盟大會

台南市長賴清德赴日行銷台南觀光，今日下午拜會京都市役所及京都市議會，由京都市長門川大作及議長寺田一博親自接待。（台南市政府提供）

台南市長賴清德赴日行銷台南觀光，今日下午拜會京都市役所及京都市議會，由京都市長門川大作及議長寺田一博親自接待，賴清德也當面尋求門川市長支持台南主辦2020世界歷史都市聯盟大會，獲得門川市長支持並提供訣竅。

賴清德拜會門川市長時，首先感謝門川市長、寺田議長及京都市民，對於台南市去年0206地震時的關心跟支持，並指出最關心台南的國家就是日本，在台灣921大地震時，第一個到現場救援的國家也是日本，日本發生311地震與去年的熊本地震，最關心日本的國家是台灣，日本跟台灣的感情，不僅是鄰居與朋友，而是近似家人般濃厚情誼。

賴清德特別感謝門川市長當年支持台南市加入世界歷史都市聯盟，讓台南市有機會參與世界歷史都市聯盟，並當面詢求門川市長支持，讓台南市有機會成為主辦世界歷史都市聯盟大會的城市。

他指出，台南市目前已提出申請，且非常希望有機會主辦世界歷史都市聯盟大會，也期待可以在台南歡迎世界歷史都市聯盟會長的親臨。

門川市長則表示，希望台南積極爭取主辦權，下一屆目前似乎已有3個城市也要爭取，可能會有一些競爭，去年舉辦的城市雖然規模不大，但市長每年都親自出席大會，所以最後成功爭取到主辦權。

(中時)