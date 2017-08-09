請領勞退年齡上調至65歲 仍有3.3萬人未領

勞保局每年皆會通知，符合請領退休金資格的勞工前來請領勞退，但評估勞工有愈來愈晚請領的趨勢，今年開始，將通知請領的年齡由60歲調整至65歲。根據勞保局統計，目前仍有3.3萬名勞工符合通知領取勞退年齡，但未領取，總金額達20億元，

依規定，雇主每月提撥勞工薪資6%以上作為勞工退休金，勞工只要年滿60歲就可請領，但未設定請領條件上限，倘若勞工一直未請領退休金，該筆資金就持續交由勞動基金局操作並分配收益。

過去勞保局每年都會提醒年滿為60歲以上、停繳退休金1年以上的勞工來領取退休近，對於前來申請勞保老年給付的勞工，也會一併提醒可申請勞退，但仍有許多符合請領資格的勞工遲遲未請領。

勞保局評估，這些人應該是因為想繼續工作提繳，讓勞保局繼續分配收益，因此今年將通知請領的條件由60歲增加至65歲，評估目前約有3.3萬人，總金額達20億元，將陸續通知勞工別忘自身權益。

(中時)