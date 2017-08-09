藏萬元大衣遭丟回收 報警順利挖出舊衣

為了找回舊衣，警察幾乎全身伸入回收桶中，最後順利找回。（關山警分局提供）

在警方協助下，潘民（左）順利找回丟在舊衣回收桶的舊衣。（關山警分局提供）

「大衣丟了？裡面有一萬元阿！」台東關山鎮的潘姓民眾在父親節為了給父親驚喜，整理父親衣櫃，並將老舊的冬衣丟回收，不料潘父回家大驚失色，直呼裡面有1萬元，最後在員警的協助下，順利在回收衣櫃找回1萬元。

昨天是父親節，潘姓民眾為了給父親驚喜，協助整理衣櫃並將老舊的冬衣丟棄，不料潘父回家看到衣櫃，不但沒有驚喜，臉上卻是充滿驚慌的表情，直問「我的黑色外套呢？」

潘民嚇一大跳，強調不就是一件沒有在穿的外套，有那麼珍貴嗎？這時潘父才說「口袋內有錢啦！」

潘民給父親的驚喜變驚嚇，原想到舊衣回收櫃翻舊衣，但又擔心被當成竊賊，因此只能報警求助。關山分駐所警務員呂春來及警員簡士瑋獲知詳情後，除了打電話給舊衣回收業者，取得業者同意，並知會里壠里長潘顯堂到場協助錄影，展開「搶救萬元大作戰！」

簡士瑋站上板凳，上半身幾乎要全伸入回收衣櫃中，東翻西找，最後終於找到目標的外套，潘民趕緊伸進去大衣外套的暗袋中，果然找到用橡皮筋束著，10張千元大鈔、總共1萬元的現金。

潘民開心的收下舊衣及現金，並向警察不斷的道謝。警方表示，還好沒有把舊衣丟到垃圾車，不然找回來的工程更浩大，也呼籲民眾衣物丟棄前，最好先仔細檢視。

(中時)