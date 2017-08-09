世大運》給自己壓力 測試賽唐嘉鴻收穫滿滿

世大運競技體操測試賽，地主好手唐嘉鴻收下地板金牌。(台北世大運提供)

2017年台北世大運競技體操測試賽9日在台北南港展覽館進行第二天賽事，備受矚目的中華台北男子選手李智凱與唐嘉鴻在拿手的單項決賽登場，李智凱以14.200分拿下鞍馬金牌，唐嘉鴻雖以14.100分獲得地板金牌，可惜在單槓發生失誤，最終獲得12.633分，拿下第4名，無緣站上頒獎台。

「動作跟預賽時候一樣，但我希望把測試賽當作正式比賽，給自己壓力去完成所有動作。」唐嘉鴻順利在地板項目摘金，但在單槓項目的最高難度動作發生失誤，他雖感到有些可惜，但他認為，這就是測試賽的目的，他說：「正式比賽希望團體能有好表現，個人則是期待地板與單槓能進決賽，並拿下佳績，這次透過測試賽收穫不少。」

里約奧運國手李智凱在鞍馬決賽表現穩定，繼團隊金牌後，再為自己添一面金牌，他認為測試賽的表現雖沒有失誤，但還有許多細節需要加強，還可以更好，希望利用距離比賽最後10天的時間趕緊調整，到了正式比賽不要怯場，能發揮到最完美。

值得一提的是，「吊環王子」陳智郁本次測試賽代表中華B隊出賽，繼8日在吊環拿下15.000分後，今再度於吊環決賽展現精湛技巧，拿下14.666分，風光獲得金牌。29歲的他，因剛好超過參加世大運的年紀限制28歲，無緣參加台北世大運，「真的很可惜，在國訓中心看他們備戰，整個身體都很癢！」他說。

目前持續留在國訓中心進行訓練的陳智郁，不斷精進吊環實力，並把目標鎖定2018年印尼亞運，希望繼2010年廣州亞運奪首面亞運吊環獎牌後，能再挑戰更佳成績。

提前來台備戰世大運的哈薩克隊，展現出色實力，繼首日包辦個人全能金、銀牌後，今再有精彩成績，Nurtas Kozhakov以13.400分拿下雙槓金牌、13.166分拿下單槓銀牌，而單槓金牌由他的隊友Yerbol Jantykov以13.500奪下。

(中時電子報)