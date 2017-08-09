長期受荼毒 毒蟲的比特犬也染毒亂抓狂

金姓毒蟲的小比特犬，疑似也染有毒癮，在警局內一下暴衝，一下睡覺，令員警直呼，「抓不住（台語）」。（周綾昀翻攝）

金男慕名來東港吃海產，被員警逮正著。（周綾昀翻攝）

東港警分局日前查獲1名金姓通緝犯在屏東東港南平里大啖海鮮，被警方識破逮補，其中金男身邊的2個月小比特犬，疑似長期聞主人的毒捲菸，也染有毒癮，在警局一下睡著，一下暴衝，一下又亂咬東西汪汪叫，員警無奈表示，行徑比主人還「鴨霸」。

日前有毒品、竊盜、槍砲3項通緝的41歲金男，因慕名東港南平里一家海產店，和友人遠從屏東前來吃海鮮，不巧東港分局林邊分駐所的3名便衣員警路過發現，並在他的隨身包內，查獲11包海洛因、2包安非他命、毒品殘渣袋、電子磅秤、分裝夾鏈袋等，員警隨即帶回偵辦。

但跟在金男身邊，年僅2個月大的比特犬，卻躁動不已，大鬧警局。員警表示，或許是主人平時習慣將毒品捲菸吸食，小比特犬長期吸食毒煙，疑染有毒癮，在局內暴衝，先是汪汪大叫、亂咬東西，還發出怒吼聲，歇斯底里的行為令偵辦的員警們也「抓不住」，最後受不了便通知金男的妻子將狗帶回。

警方指出，由於金男曾多次進出警局，因此員警對他有深刻的印象，經偵詢後對方坦承施用海洛因及安非他命，依違反毒品危害防制條例罪送辦。

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(中時)