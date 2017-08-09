長期受荼毒 毒蟲的比特犬也染毒亂抓狂
東港警分局日前查獲1名金姓通緝犯在屏東東港南平里大啖海鮮，被警方識破逮補，其中金男身邊的2個月小比特犬，疑似長期聞主人的毒捲菸，也染有毒癮，在警局一下睡著，一下暴衝，一下又亂咬東西汪汪叫，員警無奈表示，行徑比主人還「鴨霸」。
日前有毒品、竊盜、槍砲3項通緝的41歲金男，因慕名東港南平里一家海產店，和友人遠從屏東前來吃海鮮，不巧東港分局林邊分駐所的3名便衣員警路過發現，並在他的隨身包內，查獲11包海洛因、2包安非他命、毒品殘渣袋、電子磅秤、分裝夾鏈袋等，員警隨即帶回偵辦。
但跟在金男身邊，年僅2個月大的比特犬，卻躁動不已，大鬧警局。員警表示，或許是主人平時習慣將毒品捲菸吸食，小比特犬長期吸食毒煙，疑染有毒癮，在局內暴衝，先是汪汪大叫、亂咬東西，還發出怒吼聲，歇斯底里的行為令偵辦的員警們也「抓不住」，最後受不了便通知金男的妻子將狗帶回。
警方指出，由於金男曾多次進出警局，因此員警對他有深刻的印象，經偵詢後對方坦承施用海洛因及安非他命，依違反毒品危害防制條例罪送辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。