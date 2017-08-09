軍人年改無法照顧個案 成為退役老兵悲歌

年輕時的毛守義在海龍蛙兵部隊服役，常被指派到前線擔任機密獵殺勤務，退役後成為社區一位平凡的老阿伯。（程炳璋攝）

曾被封為馬祖海龍王的毛守義，也是台灣現存活水鬼，晚年只在乎自己的月退俸，他與友人聊天時不忘拿著存摺細看每筆入帳金額。（程炳璋攝）

在馬祖的兩棲偵搜部隊門口，至今仍豎立一座蛙人銅像，外型就是以毛守義的樣子建造。（讀者提供）

軍人年改草案將在立法院下會期開議送審，軍人年改制度雖會優於公教人員，終究無法兼顧個案，不少曾在前線出生入死、獲頒戰功的年邁老兵面臨生存困境，可能還需求助社福制度度過晚年，親友大嘆不值，形容是老兵的悲歌。

台南市永康區一處眷村民宅，住著退役老兵毛守義，曾在國共軍事對立時期到馬祖服役16年，並是極具戰力的海龍蛙兵部隊成員，直到中校連長退伍。卸甲歸田的他隨著年事漸長，家境生活一年不如一年，許多瑣事還要靠親友幫忙。

高齡86歲的毛守義退役近30年，一子一女皆已在外地成家，各自生活，妻子9年前重度中風臥床，只得送往安養院託人照顧，一直靠他按月支付3萬1500元的安養費，才能過活。

毛守義月退俸不到4萬，另有18%的優存利率每月約1萬6500元，加總可領的金額共約5萬餘元。扣掉支付老伴的安養費用，每月的生活費只剩1萬餘元可用。

有著與一般人不同的軍戎人生，毛守義服役時每次都是冒著生命危險執行任務，更曾因被秘密派往越南執行機密任務長達半年，撿回性命返台，反被妻子誤解他想拋妻棄子，棄家庭不顧，吵著離婚。

退伍多年，毛守義一子一女皆在外地成家生活，妻子孱弱臥病，他有感於軍戎一生，著實虧欠家庭，晚年拿出大半的退休俸扛下老伴的安養院費用，只為讓妻子有人妥善照顧。

近年逐漸衰老的他，兩腳不良於行，記憶力衰退，對許多事情漸漸記不得，唯一在乎的就是賴以為生的月退俸有無按月匯入戶頭。

「我想去死」毛守義得知政府要進行年金改革，一生為國出生入死得來的退休俸，將要被刪減，曾在軍中威武風光的他如今萬念俱灰，既生氣又無奈，不知未來如何過活。

同為馬祖海龍蛙兵部隊退役的劉建廷，退伍後與毛守義成了忘年之交，近年常去探望老長官，他說，毛守義年輕時為國賣命，晚年卻形同被國家拋棄，最後可能要轉而求助社福單位，這是屬於退役老兵的悲歌。

(中時)