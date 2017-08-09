坤達、柯佳嬿「年底前辦一辦」 坤達脫口：我來試吃喜餅的！

坤達、柯佳嬿好事近了。（林淑娟攝、取材臉書）

坤達與陳德烈一起出席喜憨兒基金會中秋禮盒上市公益活動。（林淑娟攝）

柯佳嬿8日出席新片《買屋記》開鏡記者會時對於婚姻大事鬆口，透露和坤達「看今年有沒有機會」，坤達9日與陳德烈出席喜憨兒基金會中秋禮盒公益活動，被問到同一題時先是嘿嘿笑說，前天一看到這新聞就問柯佳嬿：「妳知道我明天有個活動嗎？」對方笑回「那你就回答啊」。他坦言兩人之前討論過，希望今年底前可以「辦一辦」，只是擔心已經訂不到適合的婚宴場地。

至於是否已向女友正式求婚，坤達支支吾吾、一臉神秘的笑，最後用扁嘴、低調點頭默認：「希望年底前可以啦！」擔心公益話題失焦，坤達忍不住笑著補充：「你們以為我是來擔任代言人的嗎？其實我是來是試吃喜餅的！」他與柯佳嬿都熱心公益，兩人確實曾聊過結婚時會考慮用喜憨兒的喜餅。兩人該不會已偷偷登記結婚？他笑回真的還沒，但辦婚宴前一定會先登記。

現場記者忍不住「教育」他，如果要發佈喜訊，千萬不要挑半夜，最好是中午或下午，也別挑媒體都截稿了的時間，他聽得很認真，還問：「比較好發稿是不是？最好是中午是嗎？好，我知道，我也會教育她一下！」笑翻大家。

他上月與Energy團員們在臉書直播中合體，勾起許多粉絲的青春回憶，是否考慮再合體？坤達說，那次是因為Energy成軍15週年，TORO約大家要聚一聚，難得剛好大家都有空，也很有心要聚會，否則平常要約真的蠻難的，至於是會再合體，他覺得自己不好回答，因為這好像變成「不能說的秘密」，應該討論不出個東西來，大家各有各的工作在忙，加上也不知道合體能做什麼，如果只是要見面，「那我們在臉書上再跟大家見個面好了！」他說聚會當天，剛好大家都不太會直播，在現場調來調去，還被網友虧說「你們是在看風水嗎」，自己也感覺似乎蠻落伍的。

(中時)