現今台灣唯一「活水鬼」 毛守義來頭大

台南永康區東興國宅內，有位偶爾會到公園散步練氣功的老阿伯毛守義，竟是台灣僅存的1位「活水鬼」，他在馬祖服役時，多次夜泳渡海到對岸，獵殺共軍人頭，當年被封為「馬祖海龍王」，在馬祖陸軍兩棲偵察營的門口，至今仍有一座以他的樣子豎立的蛙人銅像。

毛守義是河南濬縣人，出生才幾個月時，父親以為他生病活不了，將他丟棄在後山，阿嬤見他還有鼻息，趕緊將他撿回來，死裡逃生的他，後來三度獲得國軍英雄的獎狀。

15歲跟著哥哥當兵，毛守義後來加入國民黨部隊，跟著到台灣，被當時是海龍蛙兵部隊營長的劉雨成（後升為將軍）重用，負責訓練馬祖的蛙兵部隊，在馬祖戍守仁愛村鐵板部落，多次率兵與大陸水鬼對抗，自己數次夜間渡海，到對岸獵殺共軍人頭，都能成功完成任務。

毛守義後來破例從尉級升上校級，作到中校連長，負責訓練馬祖的海龍蛙兵部隊，威名遠播的他在當地被稱為「馬祖海龍王」，後來馬祖的陸軍兩棲偵察部隊還在門口為他豎立銅像。

毛守義59歲光榮退伍，來到台南定居，光榮卸甲後，就此成為一個靠月退俸維生的平凡退役老兵。

人生就像是一部傳奇電影，晚年的他與兒女親情淡薄不同住，妻子中風住院，父母、兄弟姐妹都已過世，一位軍中同袍在過世前將遺孀交代給他照顧，兩人就此過著深居簡出的平淡日子。

近年來毛守義身體逐漸衰老，就剩退休俸撐著生活，他每天算著郵局存本內的退休金，擔心哪天錢少了，將無以為繼。

新的軍人年改制度就要上路，雖優於公教年改方案，仍無法照顧到個案，但台灣仍有不少像毛守義一樣的老兵，年輕時為國賣命，換來年老時面臨尋求社福制度照顧。

(中時)