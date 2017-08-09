現今台灣唯一「活水鬼」 毛守義來頭大
台南永康區東興國宅內，有位偶爾會到公園散步練氣功的老阿伯毛守義，竟是台灣僅存的1位「活水鬼」，他在馬祖服役時，多次夜泳渡海到對岸，獵殺共軍人頭，當年被封為「馬祖海龍王」，在馬祖陸軍兩棲偵察營的門口，至今仍有一座以他的樣子豎立的蛙人銅像。
毛守義是河南濬縣人，出生才幾個月時，父親以為他生病活不了，將他丟棄在後山，阿嬤見他還有鼻息，趕緊將他撿回來，死裡逃生的他，後來三度獲得國軍英雄的獎狀。
15歲跟著哥哥當兵，毛守義後來加入國民黨部隊，跟著到台灣，被當時是海龍蛙兵部隊營長的劉雨成（後升為將軍）重用，負責訓練馬祖的蛙兵部隊，在馬祖戍守仁愛村鐵板部落，多次率兵與大陸水鬼對抗，自己數次夜間渡海，到對岸獵殺共軍人頭，都能成功完成任務。
毛守義後來破例從尉級升上校級，作到中校連長，負責訓練馬祖的海龍蛙兵部隊，威名遠播的他在當地被稱為「馬祖海龍王」，後來馬祖的陸軍兩棲偵察部隊還在門口為他豎立銅像。
毛守義59歲光榮退伍，來到台南定居，光榮卸甲後，就此成為一個靠月退俸維生的平凡退役老兵。
人生就像是一部傳奇電影，晚年的他與兒女親情淡薄不同住，妻子中風住院，父母、兄弟姐妹都已過世，一位軍中同袍在過世前將遺孀交代給他照顧，兩人就此過著深居簡出的平淡日子。
近年來毛守義身體逐漸衰老，就剩退休俸撐著生活，他每天算著郵局存本內的退休金，擔心哪天錢少了，將無以為繼。
新的軍人年改制度就要上路，雖優於公教年改方案，仍無法照顧到個案，但台灣仍有不少像毛守義一樣的老兵，年輕時為國賣命，換來年老時面臨尋求社福制度照顧。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。