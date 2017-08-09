世大運》林安可5局好投 世大運三連勝U18
2017年世大運中華棒球隊今(9)日與U18代表隊進行最後一場交手，世大運先發投手林安可強勢出擊，先發五局僅被擊出1支安打，加上隊友們火力全開，全場15支安打海灌10分，終場世大運隊就以10比2擊敗U18隊。
林安可今掛帥先發表現相當搶眼，一開賽連續解決12人次一直到第5局才被邱志恆擊出第一支安打，總計5局投出5K，沒有任何四壞球保送，繳出無失分表現。
U23第1局就靠著U18守備失誤攻下3分大局，第2局也再靠著接連5支安打攻下3分，取得6分的完全領先，第6局林立更是錦上添花擊出陽春彈持續拉開比數也奠定勝基。
最後1局兩隊演練突破僵局制，U18終於靠著世大運守備失誤攻下2分，免於被完封的命運，不過世大運最後九局下也再靠著接連3支安打收下3分，終場世大運就以10比2擊敗U18代表隊。
郭李建夫總教練表示，最近都會安排林安可賽前一天去練打，透過打擊的旋轉來加強他腰部的力量，來改善他的控球，最近看起來效果很不錯，不論是球的位置跟威力都比之前更好。
林安可則說，最近開始這樣嘗試覺得對自己幫助蠻大的，四壞球的次數也很明顯減少，所以覺得來到中華隊真的對自己成長很多，心態也更成熟。
賽後克魯茲教練也特地到U18休息室向U18代表隊勉勵，並向他們強調，永遠保持正面的想法，輸給世大運代表隊沒有關係，因為他們年紀與經驗都是透過累積而來的，而U18們也是正在走他們走過的路，要表現出強悍讓對手想贏過自己的態度，這樣壓力就會在對手身上，並肯定U18代表隊一定會超過上一屆他所參與的成績。
(中時電子報)
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