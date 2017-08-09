東管處到新加坡參加旅展，推銷綠島魅力景點

東管處到新加坡參加旅展，推銷綠島之美。（東管處提供）

東管處到新加坡參加旅展，推銷綠島之美。（東管處提供）

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處，為了行銷東海岸特色活動，於8月4日至6日首次參加新加坡革新旅展，展場以世界級潛水景點及海底溫泉著稱的綠島為元素，並將著名景點哈巴狗、睡美人、湛藍大海做為背景設計，吸引國際遊客前來一窺綠島豐富的生態與自然景觀。

東管處處長洪東濤表示，此次參與新加坡革新旅展特別邀請花蓮靜浦部落的巴歌浪舞團，由團長哈旺帶領部落青年，吟唱祖靈之歌，帶來精彩歡樂的阿美族歌舞，讓現場的新加坡朋友感受屬於東海岸部落文化與魅力，台灣駐新加坡大使梁國新也特別親臨現場給予支持鼓勵。

東管處也邀請綠島海洋觀光大使Yorko Summer現場分享綠島的潛點及精彩的水下照片，不論是海水的清澈度、豐富的珊瑚、多樣的魚群，都讓在場民眾的驚艷不已。

此外，現場還有遊程推廣與有獎徵答送好禮活動，讓現場現場民眾大呼過癮，詢問遊程的民眾們都非常期待前來台灣感受東海岸無與倫比的魅力。

(中時)