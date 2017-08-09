明華園黃字團看家戲《龍孫》 本周末登場

明華園黃字團當家演員翁妙嬅從小生到老生跨行當扮演乾隆帝，總團青年軍陳昭婷反串7歲童生。（國立傳統藝術中心提供）

明華園黃字團看家戲《龍孫》將於本周末在北藝大舞蹈廳登場，《龍孫》是民國70年代，明華園在南部外台由編導陳勝國以說戲方式口述的幕表戲。

陳勝國表示，《龍孫》以清乾隆時期背景，劇中有一段「殺子奪媳」的情節，以當時的民風，老團主陳明吉擔心看戲觀眾或者主辦廟方會有負面評語，叮嚀團員們要謹慎演出，但《龍孫》全劇主軸表現在於祖孫親情與人性良知，劇情轉折起伏，正好可以跟觀眾產生共鳴，故仍照常上演，演出受到觀眾歡迎，成為明華園野台演出時的招牌戲之一。

《龍孫》由黃字團製作，明華園第三代子弟擔綱演出，黃字團當家小生翁妙嬅飾演乾隆帝由中年至老年，總團青年軍陳昭婷反串童生龍孫，二人祖孫有極吃重的對手戲，此外，繡花園董如玲、玄字團陳昕宇、日字團陳昭薇、星字團陳子權等皆跨刀助陣，第二代當家小旦鄭雅升特邀客串演出。

《龍孫》將於8月12日、8月13日下午2點半於台北藝術大學展演中心舞蹈廳演出。

(中時)