男疑為債務糾紛開槍 母命危子輕傷轉院

竹南傍晚發生槍擊命案，地點就在汽車旁邊。（黎薇攝）

槍擊案一旁是棟獨立民宅，地點有些偏僻，凶嫌正被帶回竹南警分局。（黎薇攝）

（20：51更新）苗栗縣竹南鎮公義里傍晚發生槍擊命案，初步了解有一男子右手中槍，另一女子則中彈已無生命跡象，目前送頭份為恭醫院急救中，警方正追查發生槍擊原因，行凶動機疑與債務糾紛有關。而涉嫌開槍的49歲蔡姓凶嫌，稍早已自行攜凶槍前往新竹市第三分局的中華派出所投案。

警方初步查出，現場已無生命跡象的是45歲的朱姓女子，遭槍傷大腿並有子彈貫穿胸腔；另外傷者為27歲施姓男子，兩人為母子關係。

目前竹南警方已連夜趕赴新竹市將蔡嫌押回竹南，準備進一步偵訊查明行凶原因。

(中時)