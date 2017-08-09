Lily Franky享豔福 公然襲胸女同事

Lily Franky（右）片中對女同事很不客氣。（采昌）

Lily Franky播報氣象完，會擺出令人費解的姿勢。（采昌）

曾獲多項日本奧斯卡最佳男配角獎肯定的Lily Franky，在《美麗之星》中「覺醒」成為火星人，是位預測天氣「神不準」的氣象主播。他為詮釋好角色，煞費苦心詢問專業氣象主播看法，配合角色減重，還與女同事大搞不倫婚外情，甚至有激烈床戲，更在公開場合作勢襲胸，破格演出可說是他近年少有的大膽表現。

《美麗之星》改編自三度榮獲諾貝爾文學獎提名的日本文豪三島由紀夫，生前最受爭議的同名科幻小說。這部超越時代思維的鉅作，在發行55年之後，終於被《聽說桐島退社了》名導吉田大八改編成真人電影。劇情描述平凡一家人突然覺醒成火星人、水星人、金星人，並堅信自己肩負起拯救地球的使命。

Lily Franky學生時代就是三島由紀夫粉絲，他表示：「我是第一次演外星人，過程中真的要相信自己是外星人，覺得有點可怕。」他此次還演出凸槌氣象主播，常在播氣象到一半時，脫稿呼籲觀眾要正視全球暖化危機，甚至每次呼籲完後，都要擺出令人費解的姿勢。獵奇的角色設定，反而與Lily Franky本人的藝術風格十分符合。

他對該角色表示：「不知道我能不能演好這個令人驚奇又十分爽朗的天氣預報員角色，不管如何，『即便預報不準也能積極向上』，這樣的角色演起來應該不會太棘手。」他更為了這個角色，特別求教知名氣象主播森田正光如何看天氣圖，並揣摩氣象主播的手勢與專業術語。電影11日在台上映。

(中時)