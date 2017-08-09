菁英盃》消失的菜鳥年 金甌吳念慈今年拚回來

金甌吳念慈(左)過人。(林宋以情攝)

去年7月才披金甌戰袍，吳念慈就因右膝前十字韌帶斷裂菜鳥球季報銷，今年4月捲土重來，即便賽後右膝還是得冰敷治療，比完賽不時還會痠痛，吳念慈沒有怨言，希望幫助球隊重返八強。

與表姐吳雅欣相約進金甌女中，不過傷勢讓吳念慈意外缺席高一球季，「休息了7個月，今年3月才開始跟著球隊做基本練習，但跟沒受傷前比，速度還是差一截，現在打完隔天，腳有時候還是會痛。」

比賽時右膝還是纏著重重白貼，賽後繼續冰敷，但吳念慈場上拚勁十足，「高一沒打到還是會覺得可惜，但是這也是我回到場上的動力，希望能夠趕快回來幫助球隊。」

金甌吳念慈籃下補籃。(林宋以情攝)

吳念慈傷癒歸隊，金甌今年補進高一黃雅君分擔控球，球隊進攻明顯比之前流暢，幫忙督軍的林紀妏說，「吳念慈雖然剛歸隊，但她場上夠拚，有速度，也能跳投、有外線。」過去招生困難的金甌，新學期一口氣補進4名高一，不用重演人手捉襟見肘窘境。

從國中前鋒到高中改打後衛，吳念慈也向台電學姊看齊，「會多看林仙芳、張詩婕的打法，她們在場上都能帶領球隊，指揮大家怎麼進攻，應該怎麼打。」

(中時電子報)