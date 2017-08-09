政院：公家機關冷氣禁令10日解除 溫度設定28度以上

行政院發言人徐國勇今（9）日表示，大林新1號機與通霄新1號機今天併聯發電，且運轉順利，限電警戒從紅燈轉橘燈，行政院長林全決定，公家機關午後關閉冷氣轉送風的規定，明天起可以解除，但仍請公家機關在下午1時到3時的用電尖峰時段，把冷氣設定在28度以上。

徐國勇說，雖然明天可以開冷氣，但供電仍然吃緊，仍然有可能是紅登，所以下午1時到3時的節約用電仍是非常重要的。備轉容量真正可以解除紅燈警戒，仍要等到周日和平電廠電塔完全修好，估計下周一中午紅燈警戒就可解除，真正的解除還是要等到下周一。

(中時)