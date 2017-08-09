天氣熱到出現龍捲風？ 氣象站：是塵捲風

塵捲風直竄天際，讓人誤以為是龍捲風。（陳允萍提供）

移民署台東服務站專員陳允萍，9日下午經過池上卑南溪畔時，發現遠方出現狀似龍捲風的旋轉氣流，讓他驚呼「天氣居然熱到出現龍捲風！」不過台東氣象站主任黃瑞中指出，影片是屬塵捲風，因為熱對流旺盛所致。

陳允萍表示，今天中午的移民署行動服務列車經過池上時，就看見遠方的卑南溪床上，出現一道看似龍捲風的的氣流，不斷的將沙土往天空捲，時間維持約10分鐘左右。

黃瑞中說，有龍捲風的環境天空需有積雨雲，影片中是屬於塵捲風，在空曠之處看起來較壯觀，因為地形及熱對流的作用下才會生成，持續的時間並不長。

(中時)