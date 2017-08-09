上吊夫遺書流出 爆上原多香子出軌F4混血男星
日本女團「SPEED」34歲成員上原多香子2014年遭遇喪夫之痛，結婚才2年的「ET-KING」成員TENN（森脇隆宏）突在車內上吊自殺，還是上原多香子第一時間發現遺體，當時她淚流不已、幾乎崩潰，令外界都十分不捨，豈料今(9日)日媒報導TENN的弟弟公開TENN留下的遺書，指哥哥的死因疑和上原多香子出軌混血男星阿部力有關，震驚粉絲。
據《女性SEVEN》雜誌報導，TENN的弟弟近日向媒體曝光哥哥當年遺書，在TENN尋死前竟向老婆表示：「沒能生小孩，很對不起」、「妳和阿部力一定可以撐過的，下次不能再背叛啊！記住別喝太多酒，不能說謊」、「原諒我的任性」、「加油，跟冬冬要幸福」，最後更提醒妻子：「別打開車子，直接叫警察來」，疑暗示早知道妻子搞婚外情。
報導指出，家人之後整理TENN的遺物時，在他手機內看到許多翻拍多香子與阿部力的親密合影，似乎早就蒐集不少老婆外遇證據，而TENN當年剛過世時，傳聞和經濟壓力有關，但多香子從未澄清，如今TENN的遺書曝光，原因竟大反轉與妻子外遇有關，令外界十分詫異。
而現年35歲的阿部力，本名為「李冬冬」，9歲時歸化日本籍，2008年他在日版《流星花園》中演出F4「美作」一角，2009年宣布和大陸女演員史可結婚，而上原多香子今年5月被爆和舞台劇作家高山和也過從甚密，如今傳出TENN輕生疑和兩人搞不倫戀有關，當事人暫未出面回應。
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(中時電子報)
關鍵字：上原多香子
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