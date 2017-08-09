風神寶寶《晴空小侍郎》 將到新竹演出
風神寶寶兒童劇團改編自金鼎獎作家哲也的奇幻作品的《晴空小侍郎》，有如神隱少女闖入第三空間尋至親的冒險故事，將到新竹演出。
風神寶寶團長陳昭賢表示，《晴空小侍郎》是一齣讓孩子不再怕鬼的鬼故事，在歌仔戲曲牌旋律中，展現奇幻魔力，烙印在觀眾記憶中。透過舞台上的人物，娓娓道出每一個鬼的傷心故事，也展現鬼怪們可愛純真的一面，讓神怪的世界充滿想像力與同理心，幫助孩子有更多正向的思考。
《晴空小侍郎》以傳統歌仔戲戲劇手法，加上國台語雙聲道生動靈活地詮釋每個角色。2016年發表後，已巡演嘉義、台東、高雄、臺北、台中等地共計11場次，各地演出均獲得家長及小朋友的熱烈迴響，將於8月12日下午兩點在新竹縣文化局演藝廳演出第12場，這也是2017年《晴空小侍郎》的最後一場演出。
(中時)
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