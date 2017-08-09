買賣毒品靠暗號 毒蟲自嘲錢全花在「女人」上
有多項前科的嘉義縣賴姓男子，運用line軟體傳遞文字訊息作為毒品交易買賣，以「男人1500，女人2500」字眼，做為毒品暗號，以掩人耳目，數日前朴子分局警方掌握相關情資後，在賴男租屋處逮人，除一口氣查扣毒品及相關證物外，還抓到另一名前來買毒的何姓男子，依毒品危害防制條例罪帶回偵辦。
警方調查，35歲賴姓男子通緝中，與32歲劉姓女子在嘉市套房同居，並從事毒品買賣。據從事房屋漏水工作何男指稱，日前透過友人得知賴男有賣毒品，便透過line向賴男多次購買毒品，暗語男人代表安非他命，女人代表是海洛因，還透露他所賺的錢大部分花在「女人」身上，有一次還把使用不到1天剛入手的手機，受不了毒品誘惑也拿去換「女人」。
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(中時)
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