小竊案道出新台幣的前世今生

曾姓男子13年前偷竊機車置物箱內100元現金，警方在法律追訴時效前查獲他因另案在監服刑，法官判曾嫌4月、2月徒刑，得易科罰金，以900元折算一日，並載述罰鍰從早年銀元演變至現今新台幣幣值兌換的歷程，道出新台幣的前世今生。

32歲曾嫌於2004年11月10日晚上騎機車載胞弟到台中縣沙鹿鎮沙田路一家生活雜貨賣場前，偷走葉姓車主放置於機車置物箱內的皮包，裡面有100元現金，隨後又在中山路一家影音錄影帶出租店欲竊取劉姓車主的財物未遂。

台中檢方發布通緝曾嫌，竊案10多年未破，追訴時效於今年6月30日終止，但警方於1月17日發覺曾嫌因另案在監服刑，撤銷通緝並分案偵辦。嘉義地院法官依竊盜罪、竊盜未遂罪判曾嫌4月、2月徒刑。

法官指出，罰金刑的貨幣單位於2006年7月1日公布施行由「銀元」改為「新台幣」，1銀元約折算新台幣3元，曾嫌於2003年犯罪，適用於修法前的舊法較有利，依法判處新台幣900元折算1日徒刑。

(中時)