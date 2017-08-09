吹電扇開中常會 小英感謝大家撐完全場
民進黨中常會上周開始配合行政院節電政策，下午一時關閉冷氣，今天中常會依舊靠電扇吹涼，且所有與會者都「忍」到會議結束，無人提前離開。據了解，身兼黨主席的蔡英文總統會議結束後，特別感謝與會者撐完全場。
此外，下令實施節電措施的行政院，在會中被評為最悶熱第一名。開會前，立院黨團幹事長葉宜津還發表個人評比後的結果認為，黨中央雖然不開冷氣，還是比立院涼，最悶熱的地方是行政院；因此有中常委打趣問行政院副院長林錫耀，「最近瘦了幾公斤（流汗）？」林苦笑不語。
中常會中，林錫耀也在會中報告目前電力狀況。據轉述，林錫耀指出，台電發電備載容量如果低於90萬千瓦，便列為紅燈，低於50萬千瓦，會列為黑燈，昨天天氣熱，尖峰時間一度僅剩60萬千瓦，但今天略為改善，還剩80萬千瓦。
林表示，通令公家單位關冷氣，是希望公家機關能起帶頭作用，台灣在夏季時間，備載容量都抓6%，但和平電廠電塔倒塌，造成4％無法輸出，只剩2到3%空間，才會吃緊，但經趕工後，和平電廠預計周末可恢復一半供電量，加上大林電廠提供20萬千瓦加入併聯，可再提供20萬千瓦的大潭電廠目前也在側試，周末可望解除緊報。
民進黨今天中常會依舊比照上周，靠電風扇維持涼度，與會常委只有陽信銀行董事長陳勝宏一身西裝，其他均有備而來，穿著短袖與會。據轉述，蔡英文和林錫耀都著薄襯衫。
(中時)
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