「偉哥」小三通偷渡金門 2旅客帶「威而鋼」遭逮
高雄關離島派出課6月中旬連2天查獲「小三通」旅客攜帶可疑白色粉末入境，衛生福利部鑑定結果今（9）日出爐，確認是製造「威而鋼」的原料，一旦成功夾帶走私上岸，就有4倍以上差價暴利，但因來源不明，卻也可能讓人助興不成，反而傷害身體健康。
高雄關離島派出課是在6月11日，從廈門入境金門的施姓「小三通」旅客行李中，發現1包用鋁箔包裝，重約1公斤的可疑白色粉末，經試劑檢測呈現微量安非他命的非法藥品反應，即會同高雄港務警察總隊金門港中隊查扣，並依違反藥事法移送偵辦。
不料，次日又發現另名葉姓旅客也攜帶4包鋁箔包裝，重約4公斤的白色粉末入境，現場檢測也有同樣微量安非他命的反應，也再次依法送辦。
查扣藥品檢體經衛福部食品藥物管理署檢驗後，均驗出「西地那非」Sildenafil西藥成分，為製造「威而鋼」的原料，在大陸地區通稱「偉哥」，屬非法藥品。
海關研判指出，市面上傳出已製成粉末的「威而鋼」原料，在用膠囊包裝後，即可獲得4倍左右的差價暴利，因此才會有人鋌而走險，意圖夾帶走私入境，第一天應只是少量闖關，次日數量就增加許多。
警方還發現葉姓旅客經常「小三通」往來兩岸，只是出境時還能正常走路，回來時卻需靠輪椅代步，查檢人員懷疑他故意妝扮成殘障人士，鋁箔包粉末也毫無遮掩的拿在手上，企圖用障眼法蒙混過關。
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(中時)
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