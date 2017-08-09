台大雲林分院醫師大數據研究：骨鬆藥能延後退化性膝蓋開刀

台大雲林醫院骨科主治醫師傅紹懷，以台灣健保局大數據資料為依據，分析出使用雙磷酸鹽類藥物可治療退化性膝關節炎類，降低開刀風險，發表於排名世界第一的骨科國際期刊。（周麗蘭攝）

退化性膝關節炎是許多老年人共同的困擾，因疼痛而喪失行動能力，台大醫院雲林分院骨科傅紹懷醫師與台大總院骨科部教授楊榮森藉由健保局大數據分析，成功地驗證這種病患使用雙磷酸鹽類抗骨鬆藥物，有效減少使用止痛藥，延後開人工膝關節手術。

本篇「使用雙磷酸鹽類藥物於骨質疏鬆及膝關節炎病人對於後續膝關節置換手術之影響: 全民健保資料庫研究」最近刊登於骨科領域排名第一的國際期刊（The Journal of Bone and Joint Surgery）。

傅紹懷指出，醫界普遍認為骨質疏鬆症與退化性膝關節炎，不會並存於同一病人，因為前者可能勞動量或運動量過多，後者是過少，但分析健保局資料庫的這類病患族群發現，服用雙磷酸鹽類的抗骨鬆藥物患者，開人工膝關節的人數減少2成。

傅紹懷表示，退化性膝關節炎病患的傳統治療方式是減重、物理治療、使用護具，一旦治療無效就會使用止痛藥或關節內注射類固醇、玻尿酸等。

但止痛藥或注射類藥物的副作用很多，某些還需自費使用，臨床上一直希望能有可以治療或減緩退化性膝關節炎的藥物出現。

傅紹懷表示，之前一直有不少動物及人體研究把雙磷酸鹽類的抗骨鬆藥物用來治療退化性膝關節炎，但仍未有定論。

但經過分析2009年至2013年的台灣健保資料庫，實驗組1萬6276人、對照組12萬3791人發現，當退化性膝關節炎病患服用雙磷酸鹽類藥物越久，就越能延後開人工膝關節手術，也減少使用止痛藥。

希望此篇分析研究報告能鼓勵骨質疏鬆的病患能積極治療，能預防骨折，同時還能減輕其退化性膝關節炎的疼痛，活得更久，也活得更好。

(中時)