公所不供電 學甲夜市恐吹熄燈號
學甲夜市已經有30多年的歷史，也見證地方發展，全盛時期有300家攤商營業，鄰近北門、將軍地區居民都會前來，相當熱鬧。不過目前僅剩下170家攤商左右，縣市合併後，也是少數就地合法的夜市，也按時繳交政府規費，近期卻傳出有民眾陳情，公所也宣告月底將不再供電，夜市攤商將被迫遷移，恐怕會停止營業。
學甲夜市自治會會長吳三文表示，縣市合併後，學甲夜市依法成立自治會，並向市府提出營運計畫，也獲得通過，在原地點取得使用許可，可以「合法」營運3年時間，現在還有1年，公所說斷電就斷電，是置攤商權益於不顧。
學甲區公所指出，學甲夜市範圍集中在中正路、建國路、公館路一帶，對帶動地方繁榮頗有幫助，但由於鄰近民宅，雖然每周僅有一天，但長期下來仍對居民造成困擾，在2年前的陳情協調會中，要求業者另覓地點設攤，業者也同意，現在時間已到，公所當然得「斷電」，但若居民願意供電，或業者自行使用發電機，就可以繼續營運，但還是得早日尋找替代地點。
據了解，學甲夜市預計遷移的地點有兩處，中正南路一帶是早年二港仔遷村時所建築的道路，兩旁並無民居，但因為地處偏僻，部分攤商有意見，日前才停招的天仁工商周邊，傳出也是選擇之一，當地里長表示歡迎；市場處表示，遷移屬於新設，在計畫未審核通過前不得轉移陣地，否則也是違法。
(中時)
關鍵字：學甲夜市
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