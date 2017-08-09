台灣好行推出故宮南院線 超值4套票開賣

台灣好行故宮南院線超值套票開賣，民眾可以到蒜頭糖廠搭5分車。（縣府提供）

台灣好行故宮南院線超值套票開賣，板陶窯交趾剪黏工藝園區是熱門景點。（縣府提供）

台灣好行故宮南院線今年推出4大主題套票，4套主題套票行程各有特色，內含3日無限次搭乘車票、景點門票、道地嘉義美食、手作DIY課程等，以最優惠的價格帶你暢遊新港、民雄特色景點與吃遍在地道地美食，嘉義縣文化觀光局表示，4種套票各主打不同遊程，推薦給不同的旅遊族群。

文觀局表示，台灣好行故宮南院線依照主題推出4款套票，每款套票祭出優惠價格，內含一張中台灣好玩卡，開卡後可3日無限次搭乘，此外，購買套票再贈送免費導覽遊程，跟著旅遊達人深入體驗嘉義，昨8月8日已在易遊網搶先開賣。

4大主題分別為「神氣有藝思」、「味覺酸甘甜」、「穿越那一年」和「故宮雙享遊」。「神氣有藝思」屬手作藝文之旅，前往板陶窯交趾剪黏工藝園區體驗拼貼DIY手作課程、到奉天宮參拜、品嘗新港特色美食鴨肉羹、新港飴，最後再到菁埔貓世界彩繪牆拍網美照上傳IG打卡，套票價值880，限量250套，優惠售價480元。

「味覺酸甘甜」要你嚐嚐嘉義美食，到旺萊山鳳梨文化園區來杯冰涼的鳳梨汁、到民雄金桔觀光工廠製作果醬DIY品嘗甘甜金桔、再到鵝肉一條街享用鮮嫩的鵝肉與肉包，再到全台最美的民雄星巴克喝咖啡，挑戰胃袋極限，套票價值720，限量250套，優惠售價438元。

「穿越那一年」以尋找懷舊古早味為主題，可以前往蒜頭蔗埕文化園區騎腳踏車遊園、在旺萊山鳳梨文化園區壯觀的鳳梨田跳拍，累了就喝杯鳳梨汁解渴，接著還可到復古味十足的頂菜園鄉土館感受台灣早期農業風情，並可體驗刨地瓜籤DIY或是騎水牛等趣味的古早味遊程，套票價值720，限量250套，優惠售價418元。

想來趟知性之旅就要體驗「故宮雙享遊」！在故宮使用語音導覽機深度了解展品的歷史，還可搭乘遊園車完整遊覽整個園區，套票價值760，限量250套，優惠售價458元。

文觀局指出，若想深度體驗遊程，只要購買套票就可參加「來嘉深度遊」導覽行程，由在地的導覽老師帶領，不用自己安排行程，同時有專人講解，報名時間於8月11日至各梯次前3日截止，共10梯次，名額有限，額滿為止，報名請上活動官網。

文觀局進一步說明，暑假也推出好行優惠，即日起至9月30日使用電子票搭乘台灣好行故宮南院線，就可享受車資半價優惠以及指定店家消費折扣，同時臉書活動頁面可以挑戰九宮格遊戲，留言加tag好友就有機會抽到虎爺愛打貓超萌line貼圖，活動詳情請上活動官網、上臉書搜尋「台灣好行 故宮南院線」粉絲專頁查詢或LINE@一對一旅遊諮詢(請搜尋ID：＠chiayi235)。

(中時)