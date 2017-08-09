加拿大牧師被拘留2年半 北韓允「人道立場」保外就醫

CNN報導，北韓9日釋放一名韓裔加拿大牧師林鉉洙(Hyeon Soo Lim)。他原本被判處無期徒刑，已經在北韓拘留2年半。

北韓官媒「朝中社」指出，最高法庭基於「人道理由」決定釋放林鉉洙，讓他就醫。林鉉洙是被北韓關押最久的西方國家囚犯。

去年1月，林鉉洙首次接受CNN採訪，透露自己一星期有6天在勞改所做苦工，每日長達8小時。

(中時)