「國民姑姑」變跩了？楊丞琳爆揪海裕芬同居卻被拒！

楊丞琳、海裕芬飾演好閨蜜。（八大）

《前男友不是人！？》9日舉行開鏡拜拜，並正式開拍。（八大）

藍正龍等演員出席開鏡儀式。（八大）

藍正龍、楊丞琳。（八大）

由八大電視與瀚草影視合作的時裝劇《前男友不是人！？》，9日早上舉行開鏡拜拜，並正式開拍。導演鄧安寧帶著楊丞琳、藍正龍、李杏、海裕芬等共12位劇中演員，一起祈求拍攝順利平安。楊丞琳先前曾透露將找海裕芬同居，以完整呈現兩人劇中絕佳默契，沒想到當她提出邀約時，竟然被拒絕，楊丞琳還現場模仿起海裕芬說話口吻「我明天要拍短片耶！可能要下次」，她忍不住糗好友:「跩什麼跩啊？」

海裕芬趕緊解釋，絕非故意逃避同居，而是需要在戲開拍前處理一下其他的工作，以《花甲男孩轉大人》中的姑姑一角爆紅的她，自爆為了全心參與《前男友不是人！？》的拍攝，保守估計推掉了30場的活動主持，粗估損失6位數，她開玩笑說：「犧牲掉房子頭期款啦！」和楊丞琳同居，是否有擔心或介意的事情？海裕芬說：「我是寧願少吃也不要運動的，希望屆時『閨蜜』楊丞琳不要逼我運動！」

近日氣候炎熱，要在高溫不斷的天氣下拍戲，楊丞琳已做好心理建設：「沒有辦法！只能攜帶小電風扇囉~」，開拍的第一場戲將會在咖啡店裡，似乎能稍微解暑，她則解釋道:「因為收音的關係，無法開空調或電風扇，所以室內應該會比戶外還要熱！只能期待秋天快來啊~」

藍正龍被問到是否已調整好心態，準備降齡詮釋劇中回憶戲裡的高中時期戲份？他豪爽地回：「當然還沒啊～」一旁的楊丞琳立刻跳出來替他解圍：「太針對他了啦～其實對我們來說，都真的離高中很遠了，所以不僅僅是他，我們都需要時間去準備一下。」 語畢，海裕芬搞笑地說：「沒有喔，像我演高中生就很駕輕就熟喔！」笑翻眾人。

(中時)