「國民姑姑」變跩了？楊丞琳爆揪海裕芬同居卻被拒！
由八大電視與瀚草影視合作的時裝劇《前男友不是人！？》，9日早上舉行開鏡拜拜，並正式開拍。導演鄧安寧帶著楊丞琳、藍正龍、李杏、海裕芬等共12位劇中演員，一起祈求拍攝順利平安。楊丞琳先前曾透露將找海裕芬同居，以完整呈現兩人劇中絕佳默契，沒想到當她提出邀約時，竟然被拒絕，楊丞琳還現場模仿起海裕芬說話口吻「我明天要拍短片耶！可能要下次」，她忍不住糗好友:「跩什麼跩啊？」
海裕芬趕緊解釋，絕非故意逃避同居，而是需要在戲開拍前處理一下其他的工作，以《花甲男孩轉大人》中的姑姑一角爆紅的她，自爆為了全心參與《前男友不是人！？》的拍攝，保守估計推掉了30場的活動主持，粗估損失6位數，她開玩笑說：「犧牲掉房子頭期款啦！」和楊丞琳同居，是否有擔心或介意的事情？海裕芬說：「我是寧願少吃也不要運動的，希望屆時『閨蜜』楊丞琳不要逼我運動！」
近日氣候炎熱，要在高溫不斷的天氣下拍戲，楊丞琳已做好心理建設：「沒有辦法！只能攜帶小電風扇囉~」，開拍的第一場戲將會在咖啡店裡，似乎能稍微解暑，她則解釋道:「因為收音的關係，無法開空調或電風扇，所以室內應該會比戶外還要熱！只能期待秋天快來啊~」
藍正龍被問到是否已調整好心態，準備降齡詮釋劇中回憶戲裡的高中時期戲份？他豪爽地回：「當然還沒啊～」一旁的楊丞琳立刻跳出來替他解圍：「太針對他了啦～其實對我們來說，都真的離高中很遠了，所以不僅僅是他，我們都需要時間去準備一下。」 語畢，海裕芬搞笑地說：「沒有喔，像我演高中生就很駕輕就熟喔！」笑翻眾人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。