打火機放車內，熱到爆燒毀汽車

汽車內放打火機，熱爆了燒毀汽車。（廖素慧翻攝）

汽車前方擋風玻璃及前座被打火機燒得面目全非。（廖素慧翻攝）

天氣熱到爆，打火機放車內也燒起來，毀了車子。嘉義市世賢路、八德路口發生火燒車，消防人員撲滅搶救後，發現肇禍原因是打火機放在車內置物箱，因高溫曝曬引火燃燒，車主看車子毀於小小打火機，既驚嚇又懊惱。

市消防局表示，炎炎夏日，汽車經烈日曝曬，車內溫度可高達攝氏50度以上，長時間曝曬更可達到攝氏65度，尤其擋風玻璃下方可能有80度，若放置打火機等易燃液體物品，後果難料。

消防局表示，打火機內的液體通常是丁烷、丙烷或石油液化氣等加壓液體，屬可燃性蒸氣，當室溫高於攝氏50度以上時，打火機頭或打火機塑膠外殼難以承受氣體膨脹產生之壓力，進而爆裂、起火燃燒，民眾務必留意，勿將易燃物品放於車內。

(中時)