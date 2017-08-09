打火機放車內 熱到爆燒毀汽車
天氣熱到爆，打火機放車內也燒起來，毀了車子。嘉義市世賢路、八德路口發生火燒車，消防人員撲滅搶救後，發現肇禍原因是打火機放在車內置物箱，因高溫曝曬引火燃燒，車主看車子毀於小小打火機，既驚嚇又懊惱。
市消防局表示，炎炎夏日，汽車經烈日曝曬，車內溫度可高達攝氏50度以上，長時間曝曬更可達到攝氏65度，尤其擋風玻璃下方可能有80度，若放置打火機等易燃液體物品，後果難料。
消防局表示，打火機內的液體通常是丁烷、丙烷或石油液化氣等加壓液體，屬可燃性蒸氣，當室溫高於攝氏50度以上時，打火機頭或打火機塑膠外殼難以承受氣體膨脹產生之壓力，進而爆裂、起火燃燒，民眾務必留意，勿將易燃物品放於車內。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。