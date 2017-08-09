面子裡子都要 劉世芳談高雄世運會經驗
「面子裡子都要贏」當年籌辦2009高雄世運的立委劉世芳說這是最高原則，因此，事前與世運會總會協商所有細節，充分溝通，除採奧會（CTOC）模式外，也針對旗幟、名稱、文宣品等細節做了妥善規範。
例如，所有競技場所內選手比賽都採奧會模式，但沒有選手的觀眾席、場館間等場域就要求不得有罵人、攻擊人行為的安全原則下，觀眾可以拿國旗加油。
至於文宣方面，除官網仍遵循奧會模式外，其餘文宣品裡出現台灣，事前都與總會充分溝通，劉世芳回憶談判過程，明白向總會陳述，高雄是台灣的城市之一，不可能不出現台灣字眼，也獲總會認同。因此，事前的溝通很重要。
劉世芳回憶，攀岩賽、拔河賽等比賽就出現大陸及台灣啦啦隊各自揮舞國旗加油場景，攀岩賽大陸較強，人與加油聲音都比台灣大聲；但換了拔河賽，台灣的人與加油聲就比大陸大聲，彼此都尊重也未有衝突。
也有政治立場不同觀眾，拿著國旗、雪山獅子旗甚至台獨布條各自揮舞，企圖利用國際轉播宣揚政治理念，但一人一把號各吹各的調，都未發生衝突。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。