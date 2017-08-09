面子裡子都要 劉世芳談高雄世運會經驗

2009高雄世運會，觀眾帶著國旗進場為台灣選手加油。（劉世芳辦公室提供）

高雄市長陳菊與時任KOC執行長的劉世芳，商討世運會活動細節。（劉世芳辦公室提供）

市長陳菊與劉世芳觀看比賽，為選手加油。（劉世芳辦公室提供）

高雄世運會圓滿成功，市長陳菊隨後也延攬劉世芳進入市府團隊擔任副市長。（劉世芳辦公室提供）

「面子裡子都要贏」當年籌辦2009高雄世運的立委劉世芳說這是最高原則，因此，事前與世運會總會協商所有細節，充分溝通，除採奧會（CTOC）模式外，也針對旗幟、名稱、文宣品等細節做了妥善規範。

例如，所有競技場所內選手比賽都採奧會模式，但沒有選手的觀眾席、場館間等場域就要求不得有罵人、攻擊人行為的安全原則下，觀眾可以拿國旗加油。

至於文宣方面，除官網仍遵循奧會模式外，其餘文宣品裡出現台灣，事前都與總會充分溝通，劉世芳回憶談判過程，明白向總會陳述，高雄是台灣的城市之一，不可能不出現台灣字眼，也獲總會認同。因此，事前的溝通很重要。

劉世芳回憶，攀岩賽、拔河賽等比賽就出現大陸及台灣啦啦隊各自揮舞國旗加油場景，攀岩賽大陸較強，人與加油聲音都比台灣大聲；但換了拔河賽，台灣的人與加油聲就比大陸大聲，彼此都尊重也未有衝突。

也有政治立場不同觀眾，拿著國旗、雪山獅子旗甚至台獨布條各自揮舞，企圖利用國際轉播宣揚政治理念，但一人一把號各吹各的調，都未發生衝突。

(中時)