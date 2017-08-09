電競爭取進入2024巴黎奧運
根據《美聯社》報導，巴黎申奧主席艾斯坦透露即將與國際奧會(IOC)與國際電子競技總會代表會談，討論電競進入2024巴黎奧運的可能性。
電子競技在這些年來愈來愈受到歡迎，而且在2022年的杭州亞運會也已將電競列入正式競賽項目。艾斯坦表示，如果奧運要吸引年輕人的目光，納入電競是最佳突破機會。
艾斯坦認為，我們要面對電子競技帶來的影響力，既然如此就要給予重視，希望透過這次會談了解電競為何能夠如此受歡迎。
IOC預定在9月於祕魯舉行的會員大會通過巴黎取得2024年奧運主辦權，而巴黎也將在2019年確定增辦那些運動種類和項目，2020年東京奧運時由IOC投票通過。
此外，曾在1924年巴黎奧運列入表演項目的法國踢腿術，有可能在相隔百年一個世紀之後回到奧運大家族。
(中時電子報)
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