蘋果首度在中國遭陸企指控涉及壟斷

蘋果動輒要求大陸APP（應用程式）開發商從Apple Store下架，已引發陸企眾怒，有28家程式開發商決定採取法律行動，委由律師向大陸國家發改委、工商總局舉報蘋果公司「濫用市場支配地位」，指控蘋果涉及包括拒絕交易、差別待遇、搭售/附條件交易、定價過高等4項具有壟斷性質的違法行為。這是蘋果首度在中國遭控涉及壟斷行為，後續發展備受關注。

(旺報)