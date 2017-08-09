老菸槍不想當冤大頭 購菸看這密碼就對了

老菸槍不想當冤大頭，請看過來！財政部表示，8月起適用新菸稅稅率菸品，已陸續鋪貨到零售門市，為避免業者利用舊稅菸品混充新稅菸品銷售牟利，適用新稅率菸品貼有紅色「菸稅」2字及1組QR code貼紙，或在「有效期限」附近印有「N51.8」、「T51.8」或「NT51.8」樣式，以供民眾辨識。

菸酒稅新制自今年6月12日施行，菸品應徵稅額調增為每千支（每公斤）新台幣1,590元，調增後，每包紙菸售價包含菸酒稅31.8元，及健康福利捐20元，財政部表示，菸品進口商及產製廠商應於包裝上，刊印或黏貼辨識標記，方便消費者識別新舊差別。

以紙菸每包20支為例，應在菸盒標示有效期限附近，刊印「N51.8」、「T51.8」或「NT51.8」；未及刊印前述字樣，也要黏貼印有紅色「菸稅」2字及1組QR code的辨識貼紙，消費者可掃描貼紙上QR code，連結到辨識新舊菸品專區頁面查詢相關資訊。

財政部表示，各地區國稅局及直轄市、縣市政府已加強就菸品供貨售價、走私及新菸辨識標記進行聯合查察，並持續對菸品銷售業者及消費者進行宣導，維護市場秩序及保障消費者權益。

＊吸菸有害健康

(中時)