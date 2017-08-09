同性婚不用等2年？ 法務部：不宜過度解讀
大法官會議5月作成釋字748號解釋，宣告台灣至遲2年後成為亞洲第一個合法同婚國家。台北高等行政法院今日審理一對女同志伴侶提出的同婚訴訟，媒體因而報導「若勝訴，同性伴侶不需等、可登記結婚」。法務部為此表示，尊重法院審理，但外界不宜過度解讀。
法務部表示，釋字748號解釋有其複雜性與爭議性，或需較長的立法審議期間，因此給予有關機關2年處理期限；而該解釋並未宣告民法何條文違憲或立即失效，而是超過2年未完成立法即可直接登記。
法務部說，修法部分，已由行政院邀集各機關妥慎研議中，對今日北高行審理同性訴訟，因該案尚在法院審理程序中，基於審判獨立原則，尊重法院審理程序，但因法院尚未判決，希望各界不宜過度解讀。
(中時)
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