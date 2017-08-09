海軍：慶富若違約 即解除獵雷艦合約並求償

針對媒體報導「調查局介入獵雷艦和基隆海科館案，南機組搜索慶富集團」乙案，海軍司令部今(9)日表示，高雄地方法院檢察署派員至慶富集團大樓搜索及約談該公司相關人員，海軍亦希望此次調查能釐清日前媒體針對獵雷艦案報導之相關疑點。

海軍司令部強調，將持續掌握檢調單位調查結果，倘慶富公司確有違法、違約情事，本軍即依合約解除契約，並循法律途徑向慶富公司求償，以維本軍權益 。

(中時)