夜問打權》不認九二 兩岸關係互動新模式都是空
打臉小英？抱錯美政客取暖？捧葉望輝拉川普？錢尼對川普台海政策影響有限！？回應葉望輝談台獨，美國務院重申『一中政策』!說白了！葉望輝警告！台灣要獨立會尊重但勿指望美國相挺！蔡英文不認「九二」，談兩岸關係找互動新模式，都是空！？兩岸機制全面斷線，陸委員拍短片示好？鯨魚vs海豚比喻兩岸！網友：「拍給誰看」？
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今晚十點中天娛樂台第39頻道，和智賢一起來打權！
(中時電子報)
關鍵字：夜問打權
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