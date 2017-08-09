夜問打權》不認九二 兩岸關係互動新模式都是空

8/9夜問打權。（中天提供）

打臉小英？抱錯美政客取暖？捧葉望輝拉川普？錢尼對川普台海政策影響有限！？回應葉望輝談台獨，美國務院重申『一中政策』!說白了！葉望輝警告！台灣要獨立會尊重但勿指望美國相挺！蔡英文不認「九二」，談兩岸關係找互動新模式，都是空！？兩岸機制全面斷線，陸委員拍短片示好？鯨魚vs海豚比喻兩岸！網友：「拍給誰看」？

東亞掀波瀾！日2017防衛白皮書鼓吹「中國威脅」，為安倍政策背書？擴充軍備舖路？日本身為域外國家，插手南海事務，憑啥？日防衛白皮書出，中、南韓大反彈！蔡政府靜音配合？反觀大陸強化軍力防台獨，激兩岸對立？

今晚十點中天娛樂台第39頻道，和智賢一起來打權！

(中時電子報)