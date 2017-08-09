恐攻？巴黎郊區汽車撞士兵 6人受傷

法國又傳疑似恐怖攻擊，巴黎西北部郊區勒瓦盧瓦‧佩雷（Levallois-Perret）一批反恐士兵9日早上8時巡邏期間，遭一輛汽車高速衝撞，導致6名士兵受傷，其中3人傷勢嚴重，但無性命危險。

該輛汽車事後逃去無蹤，警方正大規模搜捕。巴黎檢控辦公室的反恐小組已接手調查，並循涉嫌與恐怖分子有關及企圖謀殺方向，追查施襲者的身份及行兇動機。

(中時)