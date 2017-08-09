不是夫妻也非情侶 安德森與羅伊展現雙鋼琴好默契

美國知名雙鋼琴組合安德森與羅伊每一場演出，都展現了他們倆人幾乎是與生俱來，牢不可破的演奏默契。(鴻宇藝術提供)

兩個人四隻手互相在琴鍵上找尋自己的位置，就像在鋼琴上跳舞；偶爾對看一眼，或者是在音符與音符之間小小的空檔裡同時嘆口氣，美國知名雙鋼琴組合安德森與羅伊的每一場演出，都展現了他們倆人幾乎是與生俱來，牢不可破的演奏默契。下月這對雙鋼琴組合將再度訪台舉行音樂會，展現他們在Youtube雙鋼琴演奏影片中創下破百萬次點閱率的迷人魅力。

「我們深信，兩個人之間不會有比起彈鋼琴更快樂的事情。」安德森與羅伊堪稱當代新型態的雙鋼琴組合，他們除現場演出，也積極透過錄影錄音，甚至網路或文章全方位表現音樂。一般來說，雙鋼琴要演得好，不外乎是姐妹、兄弟或是夫妻與情侶，但安德森與羅伊這個雙鋼琴組合，既不是夫妻，也不是情侶，而是茱莉亞音樂院的同班同學。

合作至今超過15年，他們不拘泥於傳統古典音樂的演奏方式，而是用自己的創意改編許多經典曲目，除了傳統的雙鋼琴之外，他們也將天王麥可傑克森《Billie Jean》、酷玩樂團《VIVA LA VIDA》、電台司令《偏執狂機器人》及西洋小天后泰勒斯《Shake It Off》等流行音樂改編為雙鋼琴或四手聯彈，以帶有戲劇風格配合生動及感官刺激的視覺效果，打破了對於古典雙鋼琴的想像及框架，也讓更多人喜歡古典音樂。

鋼琴家陳冠宇表示，安德森與羅伊從學院派出身，茱莉亞音樂院從大學念到研究所，非常有默契，「兩人的友誼超過一切。」在曲目選擇上，兩人不但會展示他們學院派出身的硬底子鋼琴演奏技巧，也會帶來貼近一般樂迷可接受的跨界曲目，讓演奏與聆聽音樂變成一件有趣的事情。

陳冠宇說，尤其是安德森，他的改編功力非常厲害，各種樂曲都難不倒他，「他茱莉亞畢業之後，還去耶魯大學念書拿到鋼琴博士，會玩也會唸書，也可以作為愛玩音樂的年輕人一種典範。」

安德森與羅伊雙鋼琴音樂會將於9月13日演出，地點在台北國家音樂廳。這次帶來曲目除了拉赫馬尼諾夫經典雙鋼琴作品《G小調第一號雙鋼琴組曲,作品5「幻想」》及皮耶左拉組曲之外，更有改編自路易斯．阿姆斯壯《What a wonderful World》、披頭四《Let it be》等多首經典金曲，為台灣樂迷帶來兼具視覺及聽覺的雙鋼琴之夜。

(中時)