北韓發行紀念郵票 賀洲際導彈試射成功
北韓接連試射「火星-14型」洲際彈道飛彈成功，舉國歡騰。北韓官方媒體朝中社報導，北韓郵政部門近日發行新郵票，紀念「火星-14型」發射成功。
報導稱，發行的新郵票總共有4張，上方寫有「火星-14型洲際彈道火箭試射成功」的字樣。在其中一張郵票，中央位置是北韓領袖金正恩於7月3日，簽署試射「火星-14型」文件的圖片，周邊則是北韓勞動黨黨旗、金正恩親筆簽署文件、「火星-14型」升空的圖片。
報導稱，這批新郵票強調完成北韓核力量的最後一關「火星-14型」試射成功，是北韓在「反帝反美」較量中，取得的一次輝煌勝利。
(中時)
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