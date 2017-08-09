男學生組樂團呼麻販毒 竟誇稱「草的力量」
北市一名就讀專科學校的19歲羅姓男子，與朋友自組「TNFLY」嘻哈樂團，一群人不但呼麻，還販毒給其他少女、學生吸食，並在臉書粉絲團公然貼文「草的力量」。北市少年警察隊循線追查，將羅男及2名黃姓吸毒團員逮捕到案，另查獲3名曾購買毒品的年輕男子。
少年隊根據日前查獲的吸毒少女供述，向上溯源查出羅男涉嫌販毒，經長期調查蒐證，昨日前往羅男住處及內湖錄音室執行搜索，將羅男及2名團員逮捕，當場起獲大麻2小包(毛重計6.8公克)、研磨器2組、電子磅秤1台、分裝袋、捲菸紙及吸食器等證物。
警方調查，羅男自組樂團卻將錄音室當作呼麻場所，在臉書稱內湖區大蔴里，公然貼文「草的力量」，還曾張貼一名女子滿嘴含大麻葉的照片。警方發現，羅男等嫌多以通訊軟體「Telegram」聯絡下游買家，到大台北地區各捷運站交易大麻，對象包括少年和學生，另外也曾透過網聚KTV聚會時販毒，交易次數頻繁。全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦，並擴大偵辦中。
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(中時)
關鍵字：大麻
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