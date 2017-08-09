川普休長假繼續「推特大戰」 炮轟不對盤媒體

美國總統川普從4日開始享受上任後首個長達17天的「工作休假」，但他放假期間仍不忘每天透過推特與媒體對罵，美國《紐約時報》還酸他「每天都過得像工作日一樣沮喪」。

川普正在新澤西州自家的高爾夫度假村放暑假，這號稱是「一個擺脫大眾關注的假期」，但他和那些與他作對的媒體可說一天都不能相忘。川普已在推特上多次點名批評《紐約時報》、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體，他還把CNN的評論員麥肯內妮挖角到自己麾下播報節目，媒體也不客氣的反擊，指麥肯內妮「浪費了她的哈佛學位」。

從推特上看來，川普總統度假期間顯然很忙，他先發推文稱「剛跟南韓總統文在寅通了電話。安理會以15比0通過對北韓的制裁令人高興。」數小時後，他又爆氣指責「那些假新聞媒體都不會說明一下15比0通過制裁北韓的重要意義！」8日一早，川普轉推了有關「美國間諜衛星偵測到北韓反艦導彈」的新聞，隨後又發推文稱對北韓「必須強硬和果斷！」

《紐約時報》報導稱，可以肯定的是，美國歷來沒有哪一位總統度假時可以專心度假。CNN還把川普與同樣正在放暑假的俄羅斯總統普丁進行對比，稱普丁在西伯利亞展示了「一個漁夫的胸肌」，但「川普不是漁夫，也不會在公眾前敞開襯衫。」

(中時)