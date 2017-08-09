台大副教授涉學術倫理醜案　科技部：共獲3次檢舉

日前傳出台灣大學樓姓副教授疑涉學術倫理醜案，及匿名檢舉人遭警方調查一案，科技部9日發出新聞稿澄清，一共接獲3次檢舉，其中2次為「冒名」檢舉，1次為「具名」檢舉，皆基於職權予以審議，並在105年8月就可處理部分，回復被檢舉人及台大校方。

科技部指出，在去年6月及今年5月，分別接獲2名人士以具名的方式檢舉，但該2位人士於第1次接獲審議結果通知及第2次審查期間，皆向科技部表示，並未提出該檢舉事項。

隨後在今年6月26日，科技部接獲台北市大安分局來函，偵查疑似偽造文書（冒名）案，要求提供今年5月5日檢舉案的信件與信封，基於檢警機關調查案件需要，科技部已於6月30日以密件函送檢舉資料予大安分局。

但在今年7月19日及20日，科技部再接到一名黃姓檢舉人以連續3封電子郵件提出檢舉，即台大樓姓副教授不經作者群同意，任意修正改版投稿，並將檢舉人等作者完全剔除等事狀，科技部雖隨即依程序立案處理，卻無從得知前2次檢舉函之真實檢舉人資料是否與黃姓檢舉人是否有關連。

科技部指出，關於樓姓副教授被檢舉案，共接獲3次檢舉，其中2次為「冒名」檢舉，1次「具名」檢舉，基於職權予以審議，並就可處理部分於去年8月回復被檢舉人及台大；至有關今年5月檢舉案之處理情形，因冒名檢舉，無明確原始檢舉人資料，無法書面回復，爰依《行政程序法》規定，錄案登記。

有關各論文之作者排序與貢獻，需要原始實驗記錄本等資料，依據檢舉人所提供之資料，目前無法辨別，且提供之圖表未提供原始實驗資料亦無從辨別，均需由台大調查後提供。再者，由於檢舉信中提到已向該期刊（BBA）反映，科技部於7月31日函請檢舉人提供期刊調查結果。

(旺報)