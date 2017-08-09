羅力前5局好投壓制 富邦3比0領先兄弟

富邦悍將洋投羅力，今面對中信兄弟，前5局投球無失分。（資料照 富邦悍將提供）

富邦悍將洋投羅力，今面對中信兄弟，前5局展現壓制力，僅用67球，被擊出3支安打無失分，富邦打線前5局也把握得點圈機會，打下3分，前5局取得3比0先。

羅力此役讓中信打者一籌莫展，前5局僅用68球，雖然首局就被蔣智賢敲出二壘安打，不過成功化解以三振化解失分危機，前5局就飆出7次三振。

富邦首局就靠著林哲瑄的安打上壘，加上野手選擇先馳得點，第4局張建銘與李宗賢一連敲出二壘與三壘安打，再添1分，隨後又靠于孟馗的高飛犧牲打打下分數，前5局取得3分。

(中時電子報)