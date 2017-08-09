南韓青瓦臺不認同朝鮮半島緊張局勢升級成「危機」
近日北韓和美國互放狠話，導致「朝鮮半島危機」的說法甚囂塵上。對此南韓總統府官員強調，朝鮮半島安全局勢雖然緊張，但不至於升級成「危機」，妥當處理當前狀況，反而有可能成為克服朝鮮半島困難局面的良機。
韓聯社報導，該官員就北韓軍隊聲稱飛彈可射達關島表示，北韓在聯合國安理會通過新制裁決議後反應較大，認為那言論只是北韓出於團結內部的目的。
這名官員說，北韓此次以5個機關的名義共同發表聲明的確不尋常，南韓認為，此舉有多個目的，包括造成南韓國內情緒緊張、離間韓美同盟、削弱美國涉朝政策力度等。
該官員表示，北韓應該體認到當前狀況對其越來越不利，最好儘快響應韓方的合理提議，儘管北韓核導問題的狀況越來越嚴重，但韓方始終認為很有可能徹底解決，並一直為之努力，當然要想最終解決固然耗時較長，但應該可以避免大的危機。
(中時)
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