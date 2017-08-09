田徑世錦賽》瑟夢雅奪銅 雙姓人爭議再起

南非雙性人瑟夢雅在去年里約奧運奪得800公尺金牌，今年田徑世錦賽又在1500公尺決賽得銅，她的性別爭議再起。(美聯社資料照)

正在英國倫敦舉行的世界田徑錦標賽，南非選手瑟夢雅(Caster SEMENYA)在女子1500公尺決賽跑出4分02秒90成績獲得銅牌，但她的雙姓人爭議再起，國際田徑總會(IAAF)正在準備資料證明瑟夢雅偏高的睪酮素將有助於提升她的成績，希望藉此終結她未來參加世錦賽與奧運會的資格。

現年26歲的瑟夢雅，2009年柏林世錦賽一舉奪得800公尺金牌，但由於她聲音渾厚、肌肉粗壯，立刻被大會要求檢測性別，但檢驗最終認定瑟夢雅竟是體內沒有子宮與卵巢卻有睪丸的雙姓人。

IAAF一度拒絕讓她出賽，但瑟夢雅向國際體育仲裁法庭(CAS)申訴成功，重新回到賽場上，先後在2012倫敦奧運與2016里約奧運摘下800公尺金牌，狠狠打了IAAF臉。

此次IAAF與國際禁藥組織(WADA)聯手在一項睪酮素的研究當中找出新證據，他們依據2011與2013兩屆世錦賽的2100位參賽選手中發現，人體內睪酮素的高低確實會影響選手最後成績，其中在400公尺的比賽會有2.7%的優勢，400公尺跨欄提升2.8%，800公尺提升1.8%，鏈球最高來到4.5%，這些微的優勢往往會成為勝負關鍵。

IAAF準備向CAS重新提起申訴，要求未來比賽的賽前對於女性參賽者檢測睪酮素，一旦申訴成功，瑟夢雅將再也無法現身賽場。

(中時電子報)