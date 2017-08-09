供過於求不堪虧損 新竹美麗信酒店11月熄燈

因不堪虧損，新竹美麗信酒店將在11月吹熄燈號。(圖／姚舜)

以商務客為主要客源的新竹美麗信酒店，規畫有商務套房。(圖／姚攝)

又有觀光飯店吹熄燈號了！觀光產業不景氣使客源不足，加上營運成本不斷增加，興櫃企業美麗信酒店公司（2730）今（9)日董事會決議，將於今年11月25日提前終止新竹分公司新竹美麗信酒店租貸合約，而新竹美麗信酒店亦將營業至今年11月18日，正式吹熄燈號。

觀光市場因陸客不來受到嚴重衝擊，中南部不少中小型旅館飯店求售或歇業消息頻傳。新竹美麗信酒店雖然位在科技人眾多的新竹，並以商務客為主要客源，團客也接得不多，卻依然決定淡出市場，對觀光飯店產業不啻是個警訊。

101年試營運，102年正式開幕的新竹美麗信酒店，位在新竹市公道五路交流道旁，離新竹科學園區、世博台灣館、清華大學、馬偕醫院皆僅5分鐘車程。飯店是由美麗信酒店向英屬維群島商科晟有公司台灣分公司承租大樓，並斥資2.65億元改裝的商務飯店，客房數114間。為了搶攻竹科高檔商務精英住房商機，新竹美麗信 酒店中規畫有10間挑高6.2公尺、採樓中樓設計的閣樓型套房，套房 並緊臨空中花園，為觀光旅館飯店業界首次出現的樓中樓房型

美麗信酒店董事長徐明潭表示，由於新竹觀光旅遊市場不如預期，加上近年營運成本不斷上揚，使得新竹美麗信酒店營運虧損，故為維護股東權益，美麗信酒店董事會做出終止租約決定。

徐明潭表示，新竹飯店市場原本就不大，近年企業集團、土地開發商卻紛紛搶進新竹投資興建飯店，這些同業雖都是中小型飯店，但數量一多，市場仍供過於求。徐明潭說，去年新竹美麗信酒店平均房價約3100元、平均住房率約65%，今年因觀光市場不景氣，上半年平均房價已下滑至3000元左右，住房率則降到60%以下，為了不要繼續虧損，故決定熄燈。

徐明潭表示，新竹美麗信酒店終止租約後，美麗信酒店公司將專注台北美麗信酒店的營運，除提升酒店服務品質，亦將強化營運績效。他並指出，台北美麗信酒店將2樓改裝在游泳池畔設計輕食餐廳與池畔酒吧後，已為飯店帶來新的餐飲客源。

(工商)