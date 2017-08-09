《一家人》導演陳俊任肺腺癌病逝　18日舉行告別式

陳俊任導演生前最放心不下4歲的女兒。（取材臉書、昇華提供）

謝承均、林玟誼、王宇婕、段星卉等藝人七月還去探班導演。（謝承均提供）

陳俊任導演導戲的專注模樣。（昇華提供）

三立《一家人》外景導演陳俊任8月6日深夜11時47分因肺腺癌病逝於三軍總醫院，享年52歲。由於他生前個性樂觀活潑、人緣極佳，病逝前仍堅守工作崗位，連日來，所有曾與他合作的藝人皆難過不捨。陳俊任導演的告別式已確定將於8月18日下午兩點於台北市第一殯儀館舉行。

陳俊任生前是昇華娛樂集團旗下簽約導演，該公司董事長俞惟中最近剛好因公不在台灣，但第一時間接獲消息時，立即派人與向家屬致意，並指示各部門主管全力協助家屬辦理喪葬事宜，昇華娛樂也將會負責籌備俊任導演的告別式及負擔所有費用。

俞惟中說，2006年昇華娛樂因為與台視攜手拍攝 《神機妙算劉伯溫》，因而結識了當時還是副導演的陳俊任，這雙方合作緣起，由於陳所執導的戲每個細節、時間、進度都掌控到非常完美，讓他留下深刻印象，此後更大力栽培陳俊任成為導演，接續拍攝多部戲劇作品，如《愛情不打烊》、《恰似你的陽光》、《我的仙劍學院》、《一夜狂奔》、《狼王子》‘《甘味人生》、《舞魅娘》等，彼此建立起深厚的革命情感，幾乎成為昇華多部大戲的御用導演。陳俊任導演的辭世，讓俞惟中悲痛不已。

(中時)